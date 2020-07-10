Kars'ta veterinere giden 3 aylık buzağı maske taktı
Akyaka ilçesinde besici çift, rahatsızlanan buzağılarına maske takıp veteriner kliniğine götürdü.
Kars'ta Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünde oturan Tellibey- Songül Tuncer çiftinin, buzağıları rahatsızlandı. Çift, buzağıyı kendilerine ait otomobilin arka koltuğuna bindirip, kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.
3 AYLIK BUZAĞI DA MASKE TAKTI
Çift, 3 aylık olduğu belirtilen buzağıya ayrıca maske taktı.
Tuncer çifti, buzağılarını sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söyledi.
Herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden çift, tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak, buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktı.
- Kars'ta veterinere giden 3 aylık buzağı maske taktı
- Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya çıktı
- 9 yaşındaki çocuğun midesinden 42 mıknatıs topu çıktı
- Yavru ayıya işkence yapan cani gözaltına alındı
- Bosna Savaşı'nın sembol ismi hayatını kaybetti
- Engelli genci hayata bağlayan aracı çalıp parçaladılar