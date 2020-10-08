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08 Ekim 2020 Perşembe 20:23:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 20:23:00

Kars'ta HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı

Kaynak: AA

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Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ve HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 1 Ekim'de Kars merkezli Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E. ve eski Digor il encümen üyesi M.Y'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye gönderildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Alaca, Anlı, Ş.E. ve M.Y, "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, Çağrıtekinci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri ile HDP il genel meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12’si tutuklanmıştı.

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