Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Armutlu köyünde, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, KOVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kars'ta bugün Arpaçay ilçesine bağlı Telek ve Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü karantinaya alınmıştı.
- Kars'ta bir köy karantinaya alındı
- Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
- Karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı
- Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi! Trafik felç oldu
- Diyarbakır'da 'Kentsel Dönüşüm Projesi' sevinçle karşılandı
- MSB: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi