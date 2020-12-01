Karsız kayak antrenmanı

Kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği Muş’ta halen kar yağmaması, sporcuların antrenmanları için engel oluşturmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezinden uzak duran Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistindeki çim üzerinde kar kayaklarıyla Türkiye, Avrupa, dünya ve uluslararası diğer şampiyonalara hazırlanıyor.



MÜSABAKALARA BİR AY SÜRE KALDI

Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına dikkat eden sporcular, ayaklarındaki kar kayaklarıyla birbirlerinden mesafeli bir şekilde çim üzerinde koşup, dağ yamaçlarına tırmanıyor. Zorlu koşullarda antrenmanlarını aksatmadan sürdüren sporcuların tek hedefi ise aralık ve ocak ayında yapılacak yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.



Antrenmanlarını yazın sıcak asfalt üzerinde, sonbahar mevsiminde ise çim üzerinde gerçekleştirdiklerini söyleyen sporcular, "Bu azimli çalışmalar sonucunda en iyi şekilde, en büyük başarıları almaya çalışıyoruz" diye konuştu.