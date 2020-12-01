  • BIST
    1325.29
  • Dolar
    7,8256
  • Euro
    9,4681
  • Altın
    455,3860
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
CHP'nin "Suikast Yalanı" tutmayacak
Görmeyen gözleriyle çocuklara renk oluyor
Yardım için parfümlü çorap tasarladı
Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
Burcu Binici koronavirüse yakalandı
Karsız kayak antrenmanı
Dünyanın Arı Haritası çıkarıldı
Bugün burçları neler bekliyor? 2 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
Verilen 5 kilo diyabet riskini yüzde 50 azaltıyor
Gereksiz ilaç ağız bariyerini bozar
Psikosomatik sorunlar virüs belirtilerini taklit ediyor
Kovid-19 hastalarına güç veren beslenme tüyoları
TÜİK Tefe Tüfe Kasım enflasyon ayı oranı ne kadar olacak? Aralık ayı kira artışı zam oranları ne zam...
Trump seçimlerden sonra 170 milyon dolar bağış topladı
20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?
Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği yüzde 75 azalacak
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasına saniyeler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Kılıçdaroğlu'na tepkiler arttı: Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 274 bini geçti
BM'den Etiyopya'ya 'Eritreli mültecilere erişim sağlayın' çağrısı
Putin'den 'küresel petrol talebi açıklaması
01 Aralık 2020 Salı 15:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 06:59:00

Karsız kayak antrenmanı

ABONE OL

Muş'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde yapıyor. Şampiyonaya hazırlanan sporcular, ‘Yazın asfaltta yaptık, şimdi de kar yağana kadar böyle idare edeceğiz” dedi.

Kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği Muş’ta halen kar yağmaması, sporcuların antrenmanları için engel oluşturmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezinden uzak duran Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistindeki çim üzerinde kar kayaklarıyla Türkiye, Avrupa, dünya ve uluslararası diğer şampiyonalara hazırlanıyor.

MÜSABAKALARA BİR AY SÜRE KALDI

Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına dikkat eden sporcular, ayaklarındaki kar kayaklarıyla birbirlerinden mesafeli bir şekilde çim üzerinde koşup, dağ yamaçlarına tırmanıyor. Zorlu koşullarda antrenmanlarını aksatmadan sürdüren sporcuların tek hedefi ise aralık ve ocak ayında yapılacak yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.

Antrenmanlarını yazın sıcak asfalt üzerinde, sonbahar mevsiminde ise çim üzerinde gerçekleştirdiklerini söyleyen sporcular, "Bu azimli çalışmalar sonucunda en iyi şekilde, en büyük başarıları almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : karsız kayak antrenmanı kayak antrenmanı Muş milli takım sporcuları
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"
Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum

Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum
Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor

Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor
Kahraman Deniz'den yeni albüm

Kahraman Deniz'den yeni albüm
Ceset giydiğinin farkında değil!

Ceset giydiğinin farkında değil!
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı

'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı
Yalısından dışarı adım atmıyor

Yalısından dışarı adım atmıyor
Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber!

Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER