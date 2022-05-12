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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:46:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 15:34:00

Karşınızda 'Şifalı Nağmeler Korosu'

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Trabzon'da salgın döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için farklı bir etkinlik düzenlemeye karar veren İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Şifalı Nağmeler Korosu kuruldu.

Trabzon'da salgın döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için farklı bir etkinlik düzenlemeye karar veren İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Şifalı Nağmeler Korosu kuruldu.

Seslendirdikleri yöresel şarkılara çekilen klibi 12 Mayıs'ta yayımlayacak koro, Hemşirelik Haftası kapsamında 13 Mayıs'ta da Ortahisar Belediyesi Konferans Salonu'nda sahne alacak.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık çalışanları içerisinde en fazla cefa çeken grupların başında hemşire ve ebelerin geldiğini söyledi. Hemşire ve ebelerin sağlık çalışanlarının baş tacı olduğunu belirten Usta, özellikle Kovid-19 döneminde vefakar çalışmalarına şahit olduklarını ifade etti. Usta, "Hemşirelik Haftası" kapsamında güzel bir etkinlik hazırladıklarını kaydederek, şöyle devam etti: Gönüllülük esasına dayalı olarak bir süre önce hemşire ve ebelerimizden oluşan 26 kişiyi bir araya getirerek Şifalı Nağmeler Korosu'nu kurduk. Kısa süre önce çalışmalarına başlayan koromuza ve klibimize, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi de destek verdi. Klibimizin çekimleri sağlıkçıların çalışma ortamlarında tamamlanarak 12 Mayıs'ta resmi sitemizde yayınlanacak. Koromuz ise 13 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak." Kovid-19 döneminde doktorların enstrüman çalarak söyledikleri türkülere klip çektiklerini anımsatan Usta, "Aynı çalışmayı bu sefer hemşire ve ebelerimizle birlikte yaptık. Düzenlediğimiz etkinlikle Trabzon'umuzu ve sağlık camiamızı öne çıkarmış olacağız. Özellikle Şifalı Nağmeler Koromuzla güzel anlar yaşayacağız" dedi.

Usta, hemşire ve ebelerin ses sanatçısı olmamalarına rağmen ellerinden gelen gayreti göstererek hem güzel bir iş çıkarttıklarını hem de eğlendiklerini belirterek, koronun Trabzonspor'a destek vermek amacıyla bordo-mavili takımın marşını da seslendireceklerini sözlerine ekledi. Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde klinik hemşiresi olarak görev yapan Esengül Akbulut, koroda yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. 25 yıllık hemşire Akbulut, Kovid-19 döneminde ülke olarak çok zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "Ama inanın arkadaşlarımla şu anki mutluluğumuzu size kelimelerle anlatamam. İl Sağlık Müdürümüz Hakan Usta ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sanırım İl Sağlık Müdürlüğünce Hemşirelik Haftası dolayısıyla böyle bir şey yapılıyor. Etkinliğin düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Yaklaşık 6 yıldır müzik konusunda eğitim aldığını kaydeden Akbulut, "Türk sanat müziği benim için bir hobi. Çocukluğumdan beri müziğe ilgim var. Bunu da bu platformda paylaşmak beni ayrıca mutlu etti" dedi. Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Murat Eraslan da üç haftadır koro ve ses kayıt çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Güzel işler çıkacağına yürekten inanıyoruz. Müzik aslında doğuştan gelen bir yetenektir ama hemşire ve ebeler sağlıktaki hünerlerini müzikte de gösteriyorlar. Beklediğimizden daha güzel ve iyi gidiyor. Haftada üç gün çalışma yapıyoruz, yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Etiketler : Şifalı Nağmeler Korosu Murat Eraslan Trabzon
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