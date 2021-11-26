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26 Kasım 2021 Cuma 00:56:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 00:57:00

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Kaynak: AA

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Ardahan'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini arttırdığı noktalarda buzlanmaya neden oldu.

Sürücüler, yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan, Hanak-Damal kara yolunda bir tır buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Tır, çekicinin yardımıyla kaydığı yerden çıkarıldı.

Kars-Ardahan, Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yollarında kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Etiketler : kars yüksek kesim ardahan kar yağışı
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