Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve buzlanma uyarısı
Kaynak: AA
Ardahan'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini arttırdığı noktalarda buzlanmaya neden oldu.
Sürücüler, yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan, Hanak-Damal kara yolunda bir tır buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Tır, çekicinin yardımıyla kaydığı yerden çıkarıldı.
Kars-Ardahan, Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yollarında kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı sürücüler, araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek bekledi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.