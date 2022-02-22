VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
"İman" ayetleri Hüsn-i Hat ile buluştu
Johnson'dan Rusya'ya çok sert tehdit
Başkan Erdoğan'dan Senegal'de önemli mesajlar
"Acil yardıma ihtiyacımız var"
Dev projeyi askıya aldılar
Başkan Erdoğan tarih verdi! Elektrikte yeni düzenleme nasıl olacak?
Yurt dışında üretiliyordu!
Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkiler?
Türkiye'den doğal gaz hamlesi!
Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Yüz yüze eğitimde 180 günlük yol haritası
İBB'ye soğuk duş! Davayı kaybettiler
İletişim Başkanı Altun Bes Bi-Le Jour için kaleme aldı: Türkiye, her zaman hazır
Başkan Erdoğan'dan Rusya'nın kararına ilk tepki
Emekliye 2 bin TL ikramiye gündemde
"Böyle bir durum olursa savaş çıkar"
MSB: 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Bahçeli'den Tarkan'a sert tepki
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı!
HÜRKUŞ HYEU "Tip Sertifikası"nı aldı
3 bin 500 yıllık!
Kovid-19 Kısıtlamalarını kaldırıyor
Biden'dan Zelenskiy'e şaka gibi öneri
Rusya-Ukrayna savaşı an meselesi
22 Şubat 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 16:30:00

Karlı zirveden kızaklı ot taşıma

ABONE OL

Van'ın kırsal mahallelerinde yaşayan besiciler, hayvanlarının besin ihtiyacını yüksek kesimlerden kızaklarla getirdikleri otlarla karşılıyorlar. Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi geçtiği mahallelerde besiciler, karların üzerine serdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.

Van'ın kırsal mahallelerinde yaşayan besiciler, hayvanlarının besin ihtiyacını yüksek kesimlerden kızaklarla getirdikleri otlarla karşılıyorlar. Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi geçtiği mahallelerde besiciler, karların üzerine serdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.

Gürpınar ilçesine 80 kilometre mesafedeki Akdoğu Mahallesi'nde yaşayan besiciler de yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri ve zorlu arazi koşulları nedeniyle mahallelerine getiremedikleri otları kışın kızakların yardımıyla karla kaplı yamaçlardan taşıyorlar.

Sırtladıkları kızaklarla otların bulunduğu bölgeye yürüyen besiciler burada bir süre dinlendikten sonra ot balyalarını kızaklara yükleyerek zorlu bir inişe geçiyor.

Çığ tehlikesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan besiciler, bir saatlik tehlikeli yolculuğun ardından ot yığınlarını hayvanların bulunduğu düzlük alana indirmeyi başarıyor.

Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten, Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi. Yaklaşık 650 bin hayvanın bulunduğu Gürpınar'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığını belirten Ayten, şunları kaydetti:

"10 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip Akdoğu Mahallesi, Çatak ilçesi ile Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçe sınırında bulunuyor. Mahallede yoğun olarak küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Besiciler yazın yüksek yamaçlarda 'biçenek' dediğimiz otları topluyor. Traktörün ya da diğer tarım ekipmanlarının arazi şartlarından dolayı giremediği noktalarda otlar biriktiriliyor. Besiciler kar yağdıktan sonra eğlenceye dönüştürdükleri kızaklarla otları hayvanların bulunduğu ahırların önüne kadar getiriyor."

- "Çığ tehlikesinden dolayı bazen çıkamıyoruz"

Besicilerden İrfan Gülmez de kış boyunca türlü zorluklara rağmen hayvanlara özenle baktıklarını söyledi.

Hayvanlarının yiyecek ihtiyacını, yazın biriktirdikleri dağların zirvesinden kızaklarla getirdikleri otlarla karşıladıklarını anlatan Gülmez, "Kar yağdıktan sonra otları kızakla köye getiriyoruz. Otları kızaklarla indirmek daha kolay oluyor. Kızakları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Günde 3 defa dağa çıkıp ot getiriyoruz. Hava karlı olduğu zaman çok zorlanıyoruz. Çığ tehlikesinden dolayı bazen çıkamıyoruz."

Bilal Teker de bölgede kışın çok zor geçtiğini dile getirerek, "Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Koyunlar dışında herhangi bir gelirimiz yok. O yüzden hayvanlarımıza sürekli bakmak zorundayız." diye konuştu.

Etiketler : kızaklı ot taşıma Bilal Teker Hayvancılık
Deterjandan servet kazandı

Deterjandan servet kazandı
Yeni yaşa yeni aşk

Yeni yaşa yeni aşk
Instagram'ı olan erkek istemem

Instagram'ı olan erkek istemem
Yine hastanelik oldu

Yine hastanelik oldu
Alp'le çalışmak çok keyifli

Alp'le çalışmak çok keyifli
Final sorusuna esprili cevap

Final sorusuna esprili cevap
Eski eşler müzikle buluştu

Eski eşler müzikle buluştu
'Kasaba Doktoru'nda buluştular

'Kasaba Doktoru'nda buluştular
Rapçiler buluşacak

Rapçiler buluşacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER