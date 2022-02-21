21 Şubat 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 19:00:00
Karla mücadele ekiplerine hamsi ziyafeti
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde karla mücadele ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı hamsili ziyafet verildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde karla mücadele ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı hamsili ziyafet verildi. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü "Karla mücadele eden ekiplerimiz yoğun mesai yaptı. Bizde birkaç gündür hava güneşli ve personelimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istedik" dedi.