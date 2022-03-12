Karıncayla kanser teşhisi mümkün

Çalışmaya göre 30 dakikalık eğitim alan karınca, kanserli hücreyi koklayarak ayırt edebiliyor. Bilim insanları, karıncaların da köpekler gibi eğitilebilir yetenekli olabileceklerini düşünüyorlar.



Yaptıkları araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, karıncaların köpeklerden daha avantajlı olabileceklerini ifade ediyorlar. Çünkü karıncaların kanserli hücreyi ayırt edebilmeleri için yalnızca 30 dakikalık bir eğitim almaları gerekiyor. Bu süre köpeklerde 6 ila 12 dakika aralığında değişiyor. Üstelik karıncaların bakım maliyetleri ile köpeklerinki arasında da çok büyük fark var.