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13 Kasım 2021 Cumartesi 20:08:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 20:08:00

Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: DHA

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Çanakkale'de Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60), oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. (36) tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.'nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Etiketler : bıçaklı kavga ölüm haberi çanakkale
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