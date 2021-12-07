Kargadan örnek vefa

Bursa Orhangazi'de terminal içinde ayakkabı boyacılığı yapan memur emeklisi Nizamettin Aytekin, bir yıl önce boya sandığının önüne gelen kargaya yiyecek verdi. 78 yaşındaki Aytekin, o günden itibaren her gün çalışırken yanına gelen kargayı elleriyle beslemeye başladı.



Çalıştığı sırada Aytekin'in omzunda duran karga, görenleri şaşırtıyor. Kargayla aralarındaki dostluğu anlatan Aytekin "Geçenlerde hastalandım 5 gün burada yoktum. Tezgahıma gelmiş. Göremediği için de sürekli bağırmış. Beni görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı" dedi.