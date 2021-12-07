Kargadan örnek vefa
Bursa Orhangazi'de terminal içinde ayakkabı boyacılığı yapan memur emeklisi Nizamettin Aytekin, bir yıl önce boya sandığının önüne gelen kargaya yiyecek verdi.
Bursa Orhangazi'de terminal içinde ayakkabı boyacılığı yapan memur emeklisi Nizamettin Aytekin, bir yıl önce boya sandığının önüne gelen kargaya yiyecek verdi. 78 yaşındaki Aytekin, o günden itibaren her gün çalışırken yanına gelen kargayı elleriyle beslemeye başladı.
Çalıştığı sırada Aytekin'in omzunda duran karga, görenleri şaşırtıyor. Kargayla aralarındaki dostluğu anlatan Aytekin "Geçenlerde hastalandım 5 gün burada yoktum. Tezgahıma gelmiş. Göremediği için de sürekli bağırmış. Beni görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı" dedi.