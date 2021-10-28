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28 Ekim 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 15:00:00

Karga istilası

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ARDAHAN'da yaklaşık 10 ay önce görülen karga istilası, yeniden ortaya çıktı.

ARDAHAN'da yaklaşık 10 ay önce görülen karga istilası, yeniden ortaya çıktı. Kentte özellikle sabah ve akşam saatlerinde görülen kargalar, vatandaşları korkutuyor. Geçen yıllara göre, sayıları daha da artan kargalar, sık sık gökyüzünü kaplıyor.

Uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Yok edilen her ağaç yuvası, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor" dedi.

Etiketler : Karga istilası ARDAHAN kargalar
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