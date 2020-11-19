  • BIST
    1313.02
  • Dolar
    7,5826
  • Euro
    8,9957
  • Altın
    453,9830
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
MEB uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
RTÜK'ten sosyal medya açıklaması: Üyelerin paylaşımları sadece kendilerini bağlar
Akar: Türkiye, Libya halkının ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor
UNESCO'dan 18 Kasım için yeni karar!
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
MSB: Araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi
19 Kasım 2020 Perşembe 17:57:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 17:57:00

Kardiyoloji uzmanları uyardı: Kebap tüketimi kalbi vurdu

ABONE OL

Kebap ve yağlı yemeklerin yoğun tüketildiği Şanlıurfa'da bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu.

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Bedri Caner Kaya, kebap ve yağlı yemeklerin yoğun tüketilmesi nedeniyle Şanlıurfa'da diğer illere oranla kalp hastalıklarına yakalanma oranının yüksek olduğunu belirterek, "Ciğer, kebap ve yağlı yemekler kolesterol yükünü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı. Bundan dolayı yılda ortalama 6 bin kişiye anjiyo, 4 bin kişinin ise damarına stent uygulaması yapıyoruz" dedi.

Şanlıurfa’da vatandaşların yeme alışkanlığının değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Kebap ve kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa’da kalp hastalıklarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Öncelikle yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için zeytin yağlı, sebze ağırlıklı yemekler ile beyaz et ve balık yeme alışkanlığının kazanılması gerekiyor" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor

Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor
Çağla'yı rahatsız eden benzetme

Çağla'yı rahatsız eden benzetme
Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş

Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş
Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var

Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
Öykü Gürman zeytin güzeli oldu

Öykü Gürman zeytin güzeli oldu
Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı

Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı
İzzet Yıldızhan'ın depremde zarar gören ofisinin bulunduğu bina için karar verildi!

İzzet Yıldızhan'ın depremde zarar gören ofisinin bulunduğu bina için karar verildi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER