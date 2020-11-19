Kardiyoloji uzmanları uyardı: Kebap tüketimi kalbi vurdu

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Bedri Caner Kaya, kebap ve yağlı yemeklerin yoğun tüketilmesi nedeniyle Şanlıurfa'da diğer illere oranla kalp hastalıklarına yakalanma oranının yüksek olduğunu belirterek, "Ciğer, kebap ve yağlı yemekler kolesterol yükünü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı. Bundan dolayı yılda ortalama 6 bin kişiye anjiyo, 4 bin kişinin ise damarına stent uygulaması yapıyoruz" dedi.



Şanlıurfa’da vatandaşların yeme alışkanlığının değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Kebap ve kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa’da kalp hastalıklarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Öncelikle yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için zeytin yağlı, sebze ağırlıklı yemekler ile beyaz et ve balık yeme alışkanlığının kazanılması gerekiyor" diye konuştu.

