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18 Aralık 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 17:30:00

Kardeşlik mesajı veren kalıntılar

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Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajını bugüne taşıyor.

Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajını bugüne taşıyor. Muğla Milas'taki bu kalıntıların turizme kazandırılması için kazı çalışması yürütülüyor.

Etiketler : karya yolu latmos dağı neolitik çağ
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