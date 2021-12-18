Kardeşlik mesajı veren kalıntılar

Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajını bugüne taşıyor. Muğla Milas'taki bu kalıntıların turizme kazandırılması için kazı çalışması yürütülüyor.

