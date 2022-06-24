VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız"
"GES'lere 6,6 milyar liralık talep gösterildi"
Can Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek
"Enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız"
"Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı"
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten sürdürülebilir mali yapı vurgusu
Kremlin: Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylığı, Rusya'ya sorun çıkarmamalı
Balıkesir'de 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli gözaltında!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 24,3 millyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesap...
Buğday fiyatındaki 4 aylık yükseliş serisinin bu ay sona ermesi bekleniyor
Küresel havacılık sektörü ICAO Sempozyumu'nda tüm yönleriyle ele alınacak
Akdeniz Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Busenaz Sürmeneli ile Ferhat Arıcan taşıyacak
Bakan Bilgin: İlave tediyeler bayram öncesi ödenecektir
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti!
Cenaze namazında açıklandı: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Efendi olacak
Başkan Erdoğan yangın bölgesinde!
Mahmut Efendi'ye veda
AB, Ukrayna'ya "Evet" dedi: Hızlandırılmış adaylığın düşündürdükleri
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı
"Keşke ölüsünü bulsaydım!"
Dr. Karaaltın Klinik'ten Yara İzleri İçin Recell Yöntemi
Yunanistan'ın Girit planı
24 Haziran 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 17:00:00

Kardeşinin vasiyetiyle hayatını can dostlara adadı

ABONE OL

Mersin'de yaşayan emekli edebiyat öğretmeni ve 2 çocuk annesi Nursen İnan'ın, 2019'da tatil için geldiği Elazığ merkeze bağlı Hal köyünde sahipsiz hayvanlara bakan kardeşi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'de yaşayan emekli edebiyat öğretmeni ve 2 çocuk annesi Nursen İnan'ın, 2019'da tatil için geldiği Elazığ merkeze bağlı Hal köyünde sahipsiz hayvanlara bakan kardeşi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. İnan, kardeşinin sahipsiz hayvanlara bakması yönündeki vasiyeti üzerine köyüne yerleşti. Şimdi 70 kedi, 7 köpek ve ayrıca Uzuntarla, Hıdırbaba ve Çöteli köylerindeki sahipsiz hayvanlara da bakıyor.

Etiketler : hayatını can dostlara adadı Mersin Nursen İnan
Bedava tatil

Bedava tatil
Çocuklara el uzattı

Çocuklara el uzattı
Evinin çatısını atölyeye çevirdi

Evinin çatısını atölyeye çevirdi
Asker yolu gözlüyor

Asker yolu gözlüyor
5 yıl sonra turne vakti

5 yıl sonra turne vakti
6 yıl sonra sahnede

6 yıl sonra sahnede
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi
İstanbul metale doyacak

İstanbul metale doyacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX