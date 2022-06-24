Kardeşinin vasiyetiyle hayatını can dostlara adadı

Mersin'de yaşayan emekli edebiyat öğretmeni ve 2 çocuk annesi Nursen İnan'ın, 2019'da tatil için geldiği Elazığ merkeze bağlı Hal köyünde sahipsiz hayvanlara bakan kardeşi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. İnan, kardeşinin sahipsiz hayvanlara bakması yönündeki vasiyeti üzerine köyüne yerleşti. Şimdi 70 kedi, 7 köpek ve ayrıca Uzuntarla, Hıdırbaba ve Çöteli köylerindeki sahipsiz hayvanlara da bakıyor.

