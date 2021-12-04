04 Aralık 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 17:30:00
Kardeşinin sesiyle gol kralı oldu
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 yaşında görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Şatay, "Görmeden nasıl futbol oynanır?" diyenlere inat "zilli topla" yeteneğini sahaya yansıttı. Şatay, kısa sürede İzmir Çağdaş Görmeyenler takımının yıldızı oldu.
Golleriyle takımı üçüncü ligden birinci lige taşıyan Şatay, bu ligde gol kralı olarak Görme Engelliler Milli Takımı'na seçildi. Şatay, saha kenarından oyunculara sesli yönlendirme yapan kardeşi Yusuf Şatay'ın desteğiyle gol kralı olurken takımını da şampiyonluğa taşıdı.