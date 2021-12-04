Kardeşinin sesiyle gol kralı oldu

Kardeşinin sesiyle gol kralı oldu

Golleriyle takımı üçüncü ligden birinci lige taşıyan Şatay, bu ligde gol kralı olarak Görme Engelliler Milli Takımı'na seçildi. Şatay, saha kenarından oyunculara sesli yönlendirme yapan kardeşi Yusuf Şatay'ın desteğiyle gol kralı olurken takımını da şampiyonluğa taşıdı.