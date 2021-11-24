Kardelenlerin Ebru hocası
Aras Dağları'nın eteğinde küçük bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ebru Ertürk günün ilk ışıklarıyla açtığı okul binasında önce sobayı yakıyor ardından öğrencilerini karşılıyor. Onlarla bir yandan eğlenceli vakit geçirip bir yandan da eğitime devam ediyor.
KENT MERKEZİNDE OTURUYOR
Manisalı öğretmen Ebru Ertürk, Iğdır'ın dağ köyünde tek öğretmen olduğu okulda tüm zorluklara rağmen hem öğrencilerinin eğitimini hem de okulun idari işlerini yürütmenin gururunu yaşıyor. Yaklaşık 2 ay önce Iğdır kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pınarbaşı Köyü'ne atanan öğretmen Ebru Ertürk, kent merkezinden sabah saatlerinde servise biniyor.
TOPLAM 10 ÖĞRENCİSİ VAR
Aras Dağları'nın eteklerinde, 1900 metre rakımlı köyde ulaşan Ertürk, yöneticiliğini de üstlendiği Pınarbaşı İlkokulu'nda önce sobayı yakıp son hazırlıklarını yapıyor. Daha sonra öğrencilerinin okula gelmesiyle derse başlayan öğretmen Ertürk, sınıfındaki 7'si kız 3'ü erkek olmak üzere 10 öğrencisine aralıksız eğitimi sürdürüyor, onlarla zaman zaman oyunlar oynuyor.