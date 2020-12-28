Karantinada yeteneklerini keşfettiler

İstanbul’da koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamada 4 kişilik Gökdere Ailesi evde can sıkıntısıyla müzik yapmaya başladı. 2 yaşındaki Manas’ın çalıp, 6 yaşındaki ablası Mercan’ın şarkı söylediği video, sosyal medyada kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

ONLİNE YARIŞMAYA KATILDILAR

Pendik Sanat Akademisi’nin online yarışması ‘Pendik’te her evde sanat var’a katılan aile sonucu heyecanla bekliyor. Konservatuvar mezunu baba Murat Gökdere ve eşi Merve Gökdere çocuklarının da sanata yatkın olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

6 yaşındaki kızları Mercan ve 2 yaşındaki oğulları Manas ile evde kamera karşısına geçen Murat ve Merve Gökdere çifti, çektikleri videolarla sosyal medyada ses getirdi.