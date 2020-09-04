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04 Eylül 2020 Cuma 17:33:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 17:33:00

Karantinada olması gerekirken dışarı çıkan genci ailesi polise ihbar etti

Kaynak: DHA

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Yakalandığı koronavirüs hastalığından ötürü karantinada olması gereken Muhammed Azat G. sokağa çıkınca ailesi polise şikayet etti. Harekete geçen polis ekipleri, Azat G.'yi yakalayarak hakkında adli işlem uyguladı.

Olay, dün gece, Aydın'ın Nazilli ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşandı. Evinde koronavirüs tedavisi gören Muhammed Azat G., iddiaya göre, bunalınca sokağa çıktı. Durumu fark eden ailesi, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Muhammed Azat G.’yi sokakta buldu. Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekiplerinin gözetiminde Muhammed Azat G., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kontrolleri yapılan Muhammed Azat G., sonrasında tekrar evine gönderilerek, izolasyona alındığı öğrenildi. Ayrıca Muhammed Azat G. hakkında TCK'nın 195/1 maddesince işlem uygulandı.

O MADDE NEDİR

TCK'nın 195/1 maddesi: 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'

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