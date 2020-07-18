  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'ın 8 Ocak'ta füzeyle düşürdüğü yolcu uçağının kara kutusu Fransa'da
Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahıs yakalandı
Hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi!
Neowise kuyruklu yıldızı Kazdağları'nda görüntüledi
Fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okul sayısı artıyor
MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 48'e çıktı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth Yüzbaşı Tom'u şövalye ilan etti
Dünya bu olayı konuşuyor! Koronavirüs aşısını eşi ile birlikte denedi
Koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini aştı
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bine dayandı
Aydın'da orman yangını
AB liderleri kurtarma programı ve bütçeyi müzakere ediyor
Fındık tüketicisi gibi üreticisinin de ağzını tatlandıracak
Türkiye'nin LNG ithalatında ABD'nin payı artıyor
Katil Esed rejimi halksız ülkede seçime gidiyor
Yerli buğday 'Halis' tarım sektörüne tanıtıldı
Endonezya Kovid-19 vaka sayısında Çin'i geçti
Genç girişimci insansız otomatik afiş asma sistemi geliştirdi
Alman ordusu envanterindeki 60 bin mermi kayıp
Atletizmde pist sezonu Ankara'da açıldı
18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:16:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:17:00

Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu Yesevi Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinada kalan bir vatandaş, odadaki Kur'an-ı Kerim'in içine 400 Euro para ve bir de mektup bıraktı.

Korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında yurt dışından uçakla Kütahya’ya getirilen bir vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurduna yerleştirilip karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina sürecinde burada kalan vatandaş, odanın gerçek sahibi olan öğrencilere verilmek üzere 400 Euro bıraktı. Paraları Kur’an-ı Kerim arasına bırakan vatandaş, öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı. İsmini belirtmeyen vatandaş mektubunda, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı.

Konunun üzerinden aylar geçti ve odanın gerçek sahipleri olan öğrenciler yeniden odalarına yerleşti.

Öğrenci Medine Nur Sevinç, eşyalarını topladıktan sonra odayı boşaltı ve oda anahtarı ile Kur’an’ı yurt temizlik görevlisi Gülcan Kaymak’a teslim etti. Odanın temizliği ile görevli personel Gülcan Kaymak, Kur’an-ı Kerim da bakan görevli, içinde 8 tane 50 Euro para ve mektubu gördü.

Paralar ve mektubun tutanakla imza altına alındığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER