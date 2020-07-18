Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış

Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış

Korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında yurt dışından uçakla Kütahya’ya getirilen bir vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurduna yerleştirilip karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina sürecinde burada kalan vatandaş, odanın gerçek sahibi olan öğrencilere verilmek üzere 400 Euro bıraktı. Paraları Kur’an-ı Kerim arasına bırakan vatandaş, öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı. İsmini belirtmeyen vatandaş mektubunda, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı.

Konunun üzerinden aylar geçti ve odanın gerçek sahipleri olan öğrenciler yeniden odalarına yerleşti.

Öğrenci Medine Nur Sevinç, eşyalarını topladıktan sonra odayı boşaltı ve oda anahtarı ile Kur’an’ı yurt temizlik görevlisi Gülcan Kaymak’a teslim etti. Odanın temizliği ile görevli personel Gülcan Kaymak, Kur’an-ı Kerim da bakan görevli, içinde 8 tane 50 Euro para ve mektubu gördü.

Paralar ve mektubun tutanakla imza altına alındığı belirtildi.