Karantina altında olması gerekirken düğüne katıldı
Kaynak: DHA
Bartın'da evinde koronavirüs karantinasında olması gereken kişinin düğüne gittiği tespit edildi. Kimliği açıklanmayan kişi hakkında cezai işlem başlatıldı.
Bartın’da, evde karantina altında olması gerekirken düğüne katılan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Bartın’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde denetim yapıldı. Davetlilerin kimlikleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde, 1 kişinin evinde karantinada olması gerekirken düğüne geldiği tespit edildi. Kimliği açıklanmayan kişi hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ceza uygulanması için tutarak tutulup, adli işlem başlatıldı.
Düğünlerde yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 66 kişiye de para cezası verildi ve adli işlem başlatıldı.
- Karantina altında olması gerekirken düğüne katıldı
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