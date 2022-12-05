05 Aralık 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 17:00:00
Karamürsel sepetini yaşatmaya çalışıyor
"Karamürsel sepeti"nin yapımını sürdüren Muharrem Uzun, son temsilcilerinden olduğu mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'e içinde kiraz götürülmesiyle üne kavuşan "Karamürsel sepeti"nin yapımını sürdüren Muharrem Uzun, son temsilcilerinden olduğu mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
- TFF binasına saldırı davası başladı
- Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
- FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
- Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu
- Bugün burçları neler bekliyor? 6 Aralık 2022 günlük burç yorumları
- Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı