Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: AA
Karaman'da sel sularına kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Fatih Canıvar ve eşi Şehrivani Canıvar (35) bir çocuğuyla birlikte Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde hayvanlarını otlatırken dere kenarında çalılarda bir arı oğulu buldu. Çift bu oğulu kovana katmaya çalışırken aniden dere yatağına sel geldi. Fatih Canıver çocuğuyla birlikte kaçarken eşi sel sularına kapıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmalar sonrası Şehrivani Canıvar'ın cesedi 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
Şehrivani Canıvar'ın 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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