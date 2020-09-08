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08 Eylül 2020 Salı 23:47:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 23:47:00

Karadeniz'de alarm! Bu uyarı yapılıyor

Kaynak: DHA

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Karadeniz'de, PKK'lı yeni terörist grupların bölgeye sızabileceği ve yayla evlerinden erzak çalıp, kış üstlenmesi yapabileceği değerlendirilerek denetimler sıklaştırıldı. Bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri, dönüş hazırlığı yapan yaylacıları, yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Karadeniz kırsalında son yıllarda PKK’lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK’lı teröristlerin izi bölgeden silindi. Operasyonlarda yakalanan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin, her yıl yayla evlerinden erzak çalarak kış üstlenmesi yaparak, sığınak ve depolara gömdükleri yiyecekler ile yaşam malzemelerinin yerleri de tespit edilerek tek tek imha edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ve komandolar ile Polis Özel Harekat (PÖH) timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında başarılı operasyonlarla bölgeye yeni terörist sızmasını da engelledi.

BÜYÜK DARBE YEDİLER

PKK’nın Kandil’deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz’e gelen örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ deşifre edildi. Son 6 yılda, açılım grubundakilerle bölgeye daha sonradan gönderilen toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi, 3’ü teslim olurken, 6 terörist sağ yakalandı. Operasyonlarda terörist grubun sözde Karadeniz sorumlusu ve yöneticilerinin de aralarında olduğu, 2’si ‘terörden arananlar’ listesi kırmızı kategoride, 7’si gri kategoride olan teröristlerden olduğu belirlendi. Bölgede 30’a yakın sığınak, silah ve erzak deposu da bulunarak imha edildi.

KONTROLLER SIKLAŞTIRILDI

Yeni terörist grupların bölgeye sızabileceği ve yaklaşan bahar aylarıyla birlikte kış üstlenmesi yapabilecekleri değerlendirilerek Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında yeni operasyonlar başlatıldı, denetimler de sıklaştırıldı. JÖH, PÖH ve komandoların katıldığı, operasyonlarda insansız hava araçları (İHA) da kullanılıyor.

YAYLACILARA 'ERZAK' UYARISI

Fındık hasadı nedeniyle nüfus yoğunluğu azalan yaylalarda da evlerden erzak çalınmasının önlenmesi için sıkı önlemler alınıyor. Jandarma ekipleri vatandaşlara yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Herhangi bir şüpheli durumda ve yayla evlerinde hırsızlık olması halinde vatandaşların jandarmaya bilgi verilmesi isteniliyor.

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