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30 Haziran 2024 Pazar 08:55:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 08:55:00

Karadeniz'de 225 bin yunus

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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5 Karadeniz ülkesinde 225 bin yunusun yaşadığını tespit eden bilim insanları, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna'nın kara sularında üç türe rastladı.

Romanya'dan sivil toplum kuruluşu Mare Nostrum koordinatörlüğünde, Türkiye'den Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden araştırmacıların katılımıyla Karadeniz'de 7 bin kilometre uzunluğundaki hatlarda uçak sörveyi düzenlendi.

TIRNAK, MUTUR VE AFALİNA

Yapılan araştırmaya ve bilimsel hesaplamalara göre, Karadeniz'in yüzde 52'sinde yaklaşık 108 bin 283 tırtak, 93 bin 808 mutur ve 22 bin 720 afalina türü olmak üzere toplamda yaklaşık 225 bin yunusun yaşadığı belirlendi.

ÇALIŞMA %52'LİK ALANDA YAPILDI

Doç. Dr. Arda Tonay, Karadeniz'de 3 yunus türünün yaşadığını ancak sayılarının tam belli olmadığını dile getirerek "Çalışma için Karadeniz'de uçak sörveyi Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın kara suları ve açık denizlerini kapsayan ve toplam Karadeniz alanının yüzde 52'sini oluşturan bir alanda yapıldı. Yapılan bu çalışma, yaz aylarında Karadeniz'deki her üç deniz memelisi türü için bu kadar büyük bir alanda bolluk, yoğunluk ve dağılımları hakkında ki ilk bilgileri sağladı" dedi.

Etiketler : türkiye kara suları deniz yunus araştırma
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