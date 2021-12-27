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27 Aralık 2021 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 20:00:00

Karadeniz uşağı, yokuş aşağı!

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Rize'de her yıl yaz aylarında düzenlenen Formulaz Tahta Araba Şenliği bu sene karlı havada yapıldı.

Tahta arabalarla yokuş aşağı inen Karadenizliler geri dönüşte araçlarını pikap arkasına bağlayarak çektirmek zorunda kaldı.

RAKİPLERİNE YARDIM ETTİLER

Rize'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi'nde 2009 yılından bu yana düzenlenen Formulaz Tahta Araba Şenliği bu yıl çok daha renkli görüntülere sahne oldu. Çünkü bu yıl yoğun kar yağışı altında tahta araçlarla yokuş aşağı yarışıldı. 2 kilometrelik güzergahta kara saplanan araçlar rakiplerinin yardımıyla kurtarılıp pikaplarla geri götürüldü.

YARIŞIN İNİŞİ VAR, ÇIKIŞI YOK

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, "Herkes arabasını kendi yapıyor. Yarış zaten oradan başlıyor. Yarışları ağustos ayının ilk iki haftasında yapıyorduk. Kışın daha zevkli oldu. Arabalarımızda yakıt, vergi, sigorta, Kasko yok. 'Karadeniz uşağı, yokuş aşağı' sloganını kullandık. Freni yok, ihtiyaç da duymuyoruz. Bu yarışın inişi var, çıkışı yok" dedi.

FORMULAZ ŞARTLARI

Arabaların uzunluğu 1,70, genişliği ise 70 santimetreden uzun olamayacak. Tahta ve ahşap dışında herhangi bir metal aksam kullanılmayacak. Yarışçılar kara lastik ve kıl çorabı giymek zorunda.

Komik görüntülere sahne olan yarış sonunda katılımcılar, soğuğa aldırmadan tulum eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Etiketler : karadeniz tahta araba rize formulaz tahta araba şenliği
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