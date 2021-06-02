Karada ve havada hayat kurtarıyorlar

Afyonkarahisar'da, ambulans helikopterde çalışan Mehmet Canko (30) ve 112 Acil Servisi'nde paramedik olarak görev yapan eşi Merve Canko, hayat kurtarmanın heyecanını yaşıyor. Merve Canko, "Bazı vakalarda ortak çalışma imkanımız oluyor. Ben hasta getiriyorum kendisine. Evde, aramızda çoğu vakayı değerlendiriyoruz. 'Bunları yaptık daha fazla ne yapabilirdik' diye" dedi.

