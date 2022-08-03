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03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:09:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:10:00

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor

Kaynak: AA

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Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar, ağırlıklı olarak ulaşım ve içme suyu alanlarında devam ediyor.

Vali Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve DSİ 23. Şube Müdürü Yavuz Aydoğan ile Yenice Şeker Kanyonu ile İncebacaklar köyü yolunda çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yenice'de şebeke suyu borularının zarar görmesi nedeniyle yeterli miktarda su alamayan Güneyköy ve Tırköy'de içme suyu isale hattında tamamlanmak üzere olan çalışmaları da inceleyen Gürel, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam ile ekiplerden bilgi edindi.

Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Gürel, içme suyu isale hattının köylere 17 kilometre mesafede bulunan Fındıkaltı mevkisinden geldiğini belirtti.

Sel nedeniyle hatta bulunan borularda kopmalar meydana geldiğini dile getiren Gürel, "Arazi şartları ve heyelanlar nedeniyle ekiplerimiz zor şartlar altında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar biraz zaman aldı ama çok şükür son aşamaya geldik. En geç 2 gün içinde Güneyköy ve Tırköy'ümüzün su hattını bağlamış olacağız." dedi.

Vali Gürel, bu süreçte ekiplere destek olan Güneyköy muhtarı Ergün Çenesiz'e, Tırköy muhtarı İlhan Özgün'e, ihtiyar heyetlerine ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Etiketler : Vali Fuat Gürel Yenice Kaymakamı Yasin Erdem SEL
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