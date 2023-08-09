Kara leylek ailesi şaşırttı: 10 yıl sonra kendilerini gösterdiler

Çeltik Kargası olarak da bilinen Karaleylek, 10 yılın ardından Sivas'ta yeniden görüldü. Diğer leyleklerin aksine şehirlerden uzak yerleşim alanlarını tercih eden Karaleylekler, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde görüldü.

Siyah ince bacakları ve siyah beyaz renkli gövdeleri ile dikkat çeken karaleylekler, drone ile havadan görüntülendi. Biri yetişkin olmak üzere toplam 3 adet Karaleylek, diğer leyleklerin aksine kayalık arazileri yuva olarak seçiyor.