Kara deliğin sesi kaydedildi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Perseus galaksisindeki kara delikten kaydedilen ses kaydını paylaştı. Açıklamada "Uzayda ses olmadığı yanılgısı, uzayın bir boşluk olması ve ses dalgalarının yol almasına imkan vermemesi nedeniyle ortaya çıkar" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Bir galaksi kümesinde o kadar çok gaz var ki gerçek sesi yakaladık" denildi. Söz konusu kara delik, sıcak gazla dolu ve 11 milyon ışık yılı genişliğinde bir gökada kümesi olan Perseus gökada kümesinde, 200 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.