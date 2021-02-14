Kar yağışıyla birlikte ilk kar tatili haberi de geldi! Zonguldak'ta okullar tatil
Beklenen kar yağışı yurdun geneliyle birlikte Marmara Bölgesi'nde de etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullar için kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Açıklanan son dakika haberlere göre Zonguldak'ta yarın başlayacak olan yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji'nin günlerdir süren uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul ve çevre illerde başladı. 5 ila 15 santimetreye varan örtü kalınlığı beklenirken sağanak kar yağışının çarşamba günü İstanbul'u terk edeceği belirtildi. Bununla birlikte Zonguldak'tan da yılın ilk kar tatili haberi geldi
Yapılan açıklamada Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.
Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT
Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması bekleniyor. Belediyeler de meteorolojinin uyarılarına karşılık önlemleri artırdı. Sultangazi Belediyesi, mahallelerinde kardan dolayı doğabilecek olumsuzluklara karşı görev planlaması yapıldı.
ZONGULDAK'DA BİR GÜN TATİL
Meteoroloji kar yağışının çarşamba günü İstanbul'u terk edeceğini duyurdu. Uzmanlar beklenen kar yağışının şiddetini "İstanbul kara gömülecek" sözleriyle anlatıyor. Hatta 1987 yılındaki meşhur kar yağışını hatırlatanlar da var. Bununla birlikte Zonguldak'tan da yılın ilk kar tatili haberi geldi. İlde yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE SON DAKİKA HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, -1°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, -1°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
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