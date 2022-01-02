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02 Ocak 2022 Pazar 08:43:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 08:43:00

Kar ve sağanak geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre kar ve sağanak geliyor. 5 il için sarı kodlu uyarı geldi. İşte 2 Ocak güncel hava durumu raporu...

2 Ocak Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı yapılırken 5 il için sarı kodlu uyarı geldi. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı şeklinde kendini gösterecek. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, yurdun kalanında ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte detaylar...

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, denizlerde rüzgar Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde hava bulutlu ve çoğunlukla yağışlı. Sıcaklık İstanbul'da 10, Bursa'da 12 derece ölçülüyor. Pazartesi günü yağış yerini parçalı bulutlara bırakıyor.

Ege Bölgesinde yağış iç kesimlerde bekleniyor. Bölgenin kalanında hava çok bulutlu. Sıcaklık İzmir'de 17, Afyonkarahisar'da 8 derece ölçülüyor. Yağış pazartesi günü bölgeyi terk ediyor.

Akdeniz Bölgesinin batısında ve yer yer doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Bölgenin kalanında da gökyüzüne bulutlar hakim. Sıcaklık Antalya'da 20, Mersin ve Adana'da 17 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesi yağışlı. Bu yağışlar bölgenin doğusunda kar şeklinde kendini gösterecek. Pazartesi günü yağış beklenmiyor, bölgede sis etkili olacak.

Karadeniz Bölgesi de yağmurlu. Gümüşhane dolaylarında kar yağışı da görülebilir. Sıcaklık Bolu'da 8, Samsun ve Trabzon'da 12 derece ölçülüyor. Pazartesi günü yağış etki alanını daraltacak.

Doğu Anadolu Bölgesinin geneli kar yağışlı. Sıcaklık Kars'ta eksi 4, Hakkari'de eksi 1 derece. Pazartesi günü kar yağışı bölgenin güneyine çekilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de yağışlı. Sıcaklık Gaziantep'te 9, Diyarbakır'da 7 derece ölçülüyor. Pazartesi günü bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

SARI UYARI

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.

PAZARTESİ

Türkiye'nin iç bölgelerinde sis etkili. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güney kesimlerinde hava çok bulutlu ve yağışlı. Bu yağışlar Hakkari dolaylarında kar yağışı olarak kendini gösterecek. Yurdun kalanında ise hava parçalı ve az bulutlu.

Denizlerde rüzgar Karadeniz, Marmara, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde yağış yok, hava parçalı bulutlu. Sıcaklık İstanbul'da 11, Edirne'de 13 derece ölçülüyor. Salı ve Çarşamba günü de gökyüzünün durumu benzer şekilde olacak. Ege Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık iç kesimlerde 10-11 derecelerde, kıyı kesimlerde 17-18 derecelerde ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde de hava az bulutlu. Sıcaklık Antalya'da 18, Mersin'de 17 derece. Salı günü bulutlar yoğunlaşmaya başlıyor. Çarşamba günü ise bölge genelinde yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesinde sis etkili. Gece sıcaklıklar bölge genelinde sıfırın altında ölçülüyor. Kayseri-Sivas dolaylarında eksi 8-9 derecelere kadar düşüyor.

Karadeniz Bölgesinin orta ve batısında hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusunda ise yağmur var. Sıcaklık Bolu'da 10, Samsun'da 12 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Hakkari dolaylarında ise kar yağışı etkili. Salı günü kar yağışının etki alanını genişletmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık Gaziantep ve Şanlıurfa'da 10, Diyarbakır'da 7 derece ölçülüyor.

Etiketler : KAR DAĞANAK SOĞUK HAVA İSTANBUL
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