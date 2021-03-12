Kar üstünde cirit dersi

Her hafta ilçenin başka bir köyünde oynanan cirit için gençler bu hafta Darbogaz köyünde toplandı. Tamamen karla kaplı sahada 12 ciritçi iki takım oluşturdu. İlk dakikalarda rakiplerini tanımak için hamle yapan gençler ardından cirit atmaya başladı. Zaman zaman karlı zeminde atlarının ayaklarını kayması sonucu düşen gençler hemen kalkıp yeniden atlarına binerek müsabakaya devam etti.



Arap atlarıyla oynanan cirit müsabakasında havada ciriti yakalayan, rakibine ciriti isabet ettirenler ise izleyenlerin beğenisini kazandı. Yakın zamanda cirit kulübü kurmayı düşündüklerini söyleyen Darboğaz köyünden Ferit Yolcu amaçlarının ata sporunu yaşatmak olduğunu bunun içinde zevkle cirit oynadıklarını söyledi.

Cirit oynamayı çok istediğini ancak bunun için atı olmadığını söyleyen Fatih Şimşek, "Askerliğimi yaptıktan sonra bende cirit atı alacağım. İzlerken çok heyecanlanıyorum. Şu an içim gidiyor ama atım yok. Her malzemem hazır geriye bir at kaldı" diye konuştu.