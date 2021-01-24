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24 Ocak 2021 Pazar 09:43:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 09:43:00

Kar geri dönüyor! Meteoroloji gün verdi

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil yurdun batı kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Özellikle yurdun batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

"Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlara cevap Meteoroloji'den geldi. 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterirken İstanbul dahil pekçok ilde kar yağışının başlaması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin kar yağışı ve yağmur uyarısı geldi. Özellikle İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağı belirtilirken sıcaklık değerlerinin düşeceği bildirildi. Kar ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk oranlarının artmasında büyük rol oynarken MGM'nin yayımladığı orta ve uzun vadeli tahmin haritasında sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinin 3 ila 7 derece altına düşeceğini ifade edildi. Öte yandan Perşembe günü ülkenin çok büyük bir kısmının kar yağışıyla beraber beyaza bürüneceği bildirildi.

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜŞ YAPIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre, geçtiğimiz haftalarda ülkenin büyük kesiminde etkili olan kar yağışları yurda geri dönüş yapıyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, yeni bir soğuk hava sisteminin Edirne'den giriş yapacağı söyleniyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

İstanbul için yoğun kar yağışı tahminlerinde Perşembe gününe dikkat çekildi. Soğuk hava sistemi kar bırakmadan önce İstanbul ve Trakya arasında gidip geleceği ve kıyı kesimlere bu tarihten önce de kar yağışı bırakabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesin yer alan 5 günlük hava raporunda, Türkiye'nin birçok bölgesinin yeniden kar yağışının etkisi altına aldığı görülüyor.

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

24 OCAK METEOROLOJİ HAVA DURUMU VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

İSTANBUL 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Etiketler : meteoroloji kar yağışı uyarı kar uyarısı
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