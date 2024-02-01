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Kar altında ekmek yolculuğu

Kar altında ekmek yolculuğu

Bayburt'ta fırıncı Bünyamin Pala, kent merkezine 45-50 kilometre uzaklıkta bulunan köylere minibüsle ekmek götürerek, köylülerin ekmek ihtiyacını gideriyor.

Bayburt'ta fırıncı Bünyamin Pala, bakkalı olmayan köyler başta olmak üzere kent merkezine 45-50 kilometre uzaklıkta bulunan köylere minibüsle ekmek götürerek, köylülerin ekmek ihtiyacını gideriyor. Gittiği köylerde köylülerin ekmek alabilmesi için cami hoparlöründen anons yapan Pala, "Ekmekçi geldi diye anons yapınca herkes duyuyor köyler genelde 60-70 haneli olduğundan anonsu duymayan kalmıyor, duyanlar da gelip ekmeğini alıyorlar" dedi.