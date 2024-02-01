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01 Şubat 2024 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 07:31:00

Kar altında ekmek yolculuğu

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Bayburt'ta fırıncı Bünyamin Pala, kent merkezine 45-50 kilometre uzaklıkta bulunan köylere minibüsle ekmek götürerek, köylülerin ekmek ihtiyacını gideriyor.

Bayburt'ta fırıncı Bünyamin Pala, bakkalı olmayan köyler başta olmak üzere kent merkezine 45-50 kilometre uzaklıkta bulunan köylere minibüsle ekmek götürerek, köylülerin ekmek ihtiyacını gideriyor. Gittiği köylerde köylülerin ekmek alabilmesi için cami hoparlöründen anons yapan Pala, "Ekmekçi geldi diye anons yapınca herkes duyuyor köyler genelde 60-70 haneli olduğundan anonsu duymayan kalmıyor, duyanlar da gelip ekmeğini alıyorlar" dedi.
Etiketler : bayburt fırıncı ekmek
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