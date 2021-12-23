Kar alarmı devam ediyor!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışlı geçeceği belirtilirken diğer bölgeler ise parçalı bulutlu bir gün geçirerek. Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yükselmeye devam edecek.
23 Aralık Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Türkiye'nin büyük çoğunluğunda hava parçalı bulutlu geçerken Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği, ancak cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...
23 ARALIK İSTANBUL, İZMİR, ANKARA HAVA DURUMU
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin büyük çoğunluğunda hava parçalı bulutlu. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde ise kar yağışı devam ediyor. İç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı.
Denizlerde rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvette ve altında esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli dolaylarında ise kar yağışı etkili. Sıcaklık bölge genelinde 4-5 derecelerde ölçülüyor.
Ege Bölgesinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık İzmir'de 11, Denizli ve Muğla'da 7 derece ölçülüyor. Afyon'da ise en yüksek sıcaklık sıfırın altında 3 derece.
Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık bölge genelinde 12-13 derecelerde ölçülüyor. Doğu kesimlerde yer yer 10 derecenin de altında kalabiliyor.
İç Anadolu Bölgesinde günün en yüksek sıcaklığı sıfır derecenin üzerine çıkamıyor. Gece ise Ankara dolaylarında eksi 4, Sivas dolaylarında eksi 13 dereceye kadar düşüyor. Bölge genelinde önümüzdeki üç gün hava parçalı bulutlu.
Karadeniz Bölgesi kar yağışlı. Sıcaklık Bolu'da 0, Samsun'da 4 derece ölçülüyor. Cuma günü bölgenin doğusunda yerel kar yağışları görülebilir.
Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Hakkari dolayları ise kar yağışlı. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde en yüksek sıfırın altında 6-7 derecelerde ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık bölge genelinde 4-5 derecelerde ölçülüyor. Şanlıurfa dolaylarında 8 dereceye çıkıyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇORUM °C, 0°C
Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -7°C
Çok bulutlu
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu