Kar alarmı devam ediyor!

23 Aralık Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Türkiye'nin büyük çoğunluğunda hava parçalı bulutlu geçerken Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği, ancak cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...

23 ARALIK İSTANBUL, İZMİR, ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin büyük çoğunluğunda hava parçalı bulutlu. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde ise kar yağışı devam ediyor. İç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı.

Denizlerde rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvette ve altında esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli dolaylarında ise kar yağışı etkili. Sıcaklık bölge genelinde 4-5 derecelerde ölçülüyor.

Ege Bölgesinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık İzmir'de 11, Denizli ve Muğla'da 7 derece ölçülüyor. Afyon'da ise en yüksek sıcaklık sıfırın altında 3 derece.

Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık bölge genelinde 12-13 derecelerde ölçülüyor. Doğu kesimlerde yer yer 10 derecenin de altında kalabiliyor.

İç Anadolu Bölgesinde günün en yüksek sıcaklığı sıfır derecenin üzerine çıkamıyor. Gece ise Ankara dolaylarında eksi 4, Sivas dolaylarında eksi 13 dereceye kadar düşüyor. Bölge genelinde önümüzdeki üç gün hava parçalı bulutlu.

Karadeniz Bölgesi kar yağışlı. Sıcaklık Bolu'da 0, Samsun'da 4 derece ölçülüyor. Cuma günü bölgenin doğusunda yerel kar yağışları görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Hakkari dolayları ise kar yağışlı. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde en yüksek sıfırın altında 6-7 derecelerde ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık bölge genelinde 4-5 derecelerde ölçülüyor. Şanlıurfa dolaylarında 8 dereceye çıkıyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor..

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇORUM °C, 0°C

Çok bulutlu , sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu