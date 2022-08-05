VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
ABD'de öğretmen krizi kapıda: Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
Başkan Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 terörist tutuklandı
Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi
Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım
Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Ada çevresinde görüldü!
Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı
Altun'dan Ukrayna mesajı: Bazı dostlarımız savaşın bitmesini istemiyor
NATO'dan Yunanistan'a yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter
Meteoroloji'den 6 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü
İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı
Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı
"Aedes" sivrisineği alerjik reaksiyona yol açıyor
Meclis dünya anayasalarını araştırdı
Çin'in Paris Büyükelçisi, Tayvan'a askeri operasyon ihtimali olduğunu söyledi
Tahıl yüklü gemilerin tahliyesine ilişkin açıklama
Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı
TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları başladı
05 Ağustos 2022 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 20:30:00

Kaplumbağa koruyucusu

ABONE OL

TCDD yol kontrol memurluğundan emekli Mehmet Erbil, demiryolu hattına 3 bin, dağlara 6 bin fidan dikti. Çiftçilerin 'tarlalarına zarar vermemesi için' demir yoluna bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtarmayı da misyon edindi. Şimdi her gün 20 km yürüyerek kaplumbağaları kurtarıyor.

FİDAN DİKEREK GEZİYORDU

Manisa'da 1979 yılında TCDD'de yol kontrol memuru olarak göreve başlayan Mehmet Erbil (69), tren kazalarını önlemek için her gün görevi gereği 20 kilometrelik yolu yürüdü. Salihli, Turgutlu ve Ahmetli'nin dağlarına 6 bin fidan diken Erbil, her gün yürüdüğü Turgutlu-Alaşehir demiryolu hattına da 3 bin fidan dikimi yaptı.

Erbil, bu süreçte çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için demir yoluna bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. 2013'te emekli olan Erbil, şimdi de 20 kilometrelik yolu yürüyüp gördüğü kaplumbağaları kurtarıyor.

ÖLÜME GÖNDERİLİYORLAR

Doğa tutkunu olduğunu belirten Mehmet Erbil, "Demiryoluna bırakılan kaplumbağalar aslında ölüme gönderiliyor. Yazın sıcağında bu raylarda kalan kaplumbağalar dışarı çıkamıyor ve güneşin de etkisiyle adeta alev topuna dönüyor. Kaplumbağa fazla ısı aldığında kırmızı olan kanı simsiyah olur ve kan kusa kusa ölür. Kaplumbağaları ölüme gönderdiklerini bilseler, çiftçiler de demiryoluna bırakmaz" dedi.

Erbil, "Alev topuna dönen kaplumbağalar için yanımda 3 litreden fazla su taşımaya başladım. Görünce hemen gölgeye alıp, üzerlerine su döküyorum" diye de ekledi.

Etiketler : demir yolu kaplumbağa mehmet erbil
‘La Traviata' kapalı gişe

‘La Traviata' kapalı gişe
Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor

Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor
Sera'dan ‘Buraya Kadar'

Sera'dan ‘Buraya Kadar'
Türk Müziği gecesi

Türk Müziği gecesi
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı
Konuk olarak ekranda

Konuk olarak ekranda
Meslektaşını topa tuttu

Meslektaşını topa tuttu
Sadece Arkadaşız

Sadece Arkadaşız
Paris dergisinde ilk Türk

Paris dergisinde ilk Türk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes