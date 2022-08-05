Kaplumbağa koruyucusu

FİDAN DİKEREK GEZİYORDU



Manisa'da 1979 yılında TCDD'de yol kontrol memuru olarak göreve başlayan Mehmet Erbil (69), tren kazalarını önlemek için her gün görevi gereği 20 kilometrelik yolu yürüdü. Salihli, Turgutlu ve Ahmetli'nin dağlarına 6 bin fidan diken Erbil, her gün yürüdüğü Turgutlu-Alaşehir demiryolu hattına da 3 bin fidan dikimi yaptı.

Erbil, bu süreçte çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için demir yoluna bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. 2013'te emekli olan Erbil, şimdi de 20 kilometrelik yolu yürüyüp gördüğü kaplumbağaları kurtarıyor.

ÖLÜME GÖNDERİLİYORLAR



Doğa tutkunu olduğunu belirten Mehmet Erbil, "Demiryoluna bırakılan kaplumbağalar aslında ölüme gönderiliyor. Yazın sıcağında bu raylarda kalan kaplumbağalar dışarı çıkamıyor ve güneşin de etkisiyle adeta alev topuna dönüyor. Kaplumbağa fazla ısı aldığında kırmızı olan kanı simsiyah olur ve kan kusa kusa ölür. Kaplumbağaları ölüme gönderdiklerini bilseler, çiftçiler de demiryoluna bırakmaz" dedi.

Erbil, "Alev topuna dönen kaplumbağalar için yanımda 3 litreden fazla su taşımaya başladım. Görünce hemen gölgeye alıp, üzerlerine su döküyorum" diye de ekledi.