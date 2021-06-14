14 Haziran 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 18:00:00
Kaplumbağa için tramvayı durdurdu TAKDİR TOPLADI
İzmit''te tramvay yoluna girip, kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal, kullandığı tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttı.
İzmit''te tramvay yoluna girip, kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal, kullandığı tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttı. Kaplumbağa yeşil alana doğru ilerleyip, gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.