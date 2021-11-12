Kapılı köy! Gelen açıyor, giden kapatıyor

Tahta kapı zamanla demire çevrildi ve bir gelenek halini aldı. 150 kişinin yaşadığı köye hala her giriş yapan önce kapıyı açıyor, sonra da kapatıyor.



YABANCI KİMSE GİREMEZ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 1886 yılında Bulgaristan göçmenlerinin kurduğu 150 nüfuslu Oğulbeyli köyü, ulaşımın sağlandığı yoldaki demir kapısıyla dikkati çekiyor. Köy kurulurken hayvanların tarlalara zarar vermemesi ve yabancıların girişine engel olmak için tedbir amacıyla konulan kapıyı köylüler, köye girerken açıp, çıkarken de kapatarak atalarından kalma alışkanlığı sürdürüyor.

ESKİDEN KİLİTLENİYORMUŞ

Oğulbeyli Köyü Muhtarı Mahir Sarıkaya, akşam saatlerinde kapatılan kapının, sabah olunca açıldığını anlattı. Muhtar Sarıkaya, "Atalarımızdan kalma kapı geleneğimiz devam ediyor. Gelen misafir açar, çıkarken kapatır. Hayvanlar, köyümüzün içinde otluyor. Kapı, kötü niyetli insanlara karşı da savunma oluyor. Eskiden kilitleniyormuş, şu anda kilitlemiyoruz" diye konuştu.

Köyde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Şahin, "Kapı çocukluğumda ahşaptı. Kaldırıp açıyor, kapatıyordum. Gelen kapıyı açar, geçer, kapatır gider" dedi.

Eskiden nöbet de tutulurmuş

Çobanlık ve çiftçilik yapan Mustafa Demirli, "Geçmişte köyde hayvan hırsızlığı olduğunda ya da tedbir almak için babalarımız kapının dibinde nöbet tutardı. 3- 5 komşu nöbetleşe kapıda gecelerdi" dedi.