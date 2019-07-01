01 Temmuz 2019 08:00 | Pazartesi
Kapıkule'de gurbetçi akını
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini kullanmak üzere, anavatanları Türkiye'ye gelmeye başladı.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere, çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları, genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. İzinleri 6’yla 8 hafta arasında değişen yurtdışında yaşayan Türklerden, uçak dışında karayolunu tercih edenler, yüzlerce kilometreyi aşarak kimi 3 kimi 4 günde Türkiye'ye ayak basıyor.
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