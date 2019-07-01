Kapıkule'de gurbetçi akını

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere, çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları, genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. İzinleri 6’yla 8 hafta arasında değişen yurtdışında yaşayan Türklerden, uçak dışında karayolunu tercih edenler, yüzlerce kilometreyi aşarak kimi 3 kimi 4 günde Türkiye'ye ayak basıyor.