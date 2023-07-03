Kapıkule'de 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sınır kapısındaki kontrol noktasında Türkiye'ye giriş yapan bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Tırda yapılan aramada, çekici içerisine gizlenmiş 1 kilo 176 uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.
- Kapıkule'de 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi
- Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı
- İstanbul'da 125 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
- Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisinde patlama
- Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
- 137 gündür denizde kayıptı: Türk denizciler tarafından kurtarıldı