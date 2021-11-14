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14 Kasım 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 17:00:00

Kapı kapı dolaşıp kalpleri dokudu

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Muş merkeze 48 kilometre uzaklıktaki köyde 3 yıldır görevli olan öğretmen Hazal Ateş Özden, öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için verdiği mücadelenin yanında köy sakinleriyle kurduğu iletişimle herkesin gönlüne dokunuyor.

Muş merkeze 48 kilometre uzaklıktaki köyde 3 yıldır görevli olan öğretmen Hazal Ateş Özden, öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için verdiği mücadelenin yanında köy sakinleriyle kurduğu iletişimle herkesin gönlüne dokunuyor.

Özden, köydeki okuma yazma bilen kadınların oranının yükselmesi için mücadele veriyor. Boş zamanlarında yanına aldığı yazı tahtasıyla evleri dolaşan fedakar öğretmen, belirlediği program doğrultusunda kadınlara dersler veriyor.

Etiketler : Muş merkez 48 kilometre Hazal Ateş Özden
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