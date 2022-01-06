Kapadokya'ya ilgi her geçen artıyor

Yılın her mevsimi turizm hareketliliğinin yaşandığı gözde merkezlerden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, geçen sene, 2020 yılına göre yüzde 130 arttı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya'yı geçen yıl 2 milyon 285 bin 895 kişi ziyaret etti.