Kapadokya'da şampiyona hazırlığı

Farklı kategorilerde madalya sahibi milli atletler ve milli takım adayı sporcular, pandemi sürecinde peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde kros çalışıyor. Milli Takım ve Nevşehir Atletizm Takımı Antrenörü Resul Köstekçi, "Başarılı atletlerin yetiştiği Kenya ve Etiyopya'da arazilerde antrenmanlar yapılıyor, biz de burada Kapadokya'da yapıyoruz. Sporcularımız burada zihinsel olarak da antrenman yapıyor" dedi.