Kanserojene karşı renkli pamuk

BEYAZ Altın olarak adlandırılan pamuğuyla ünlü Adana'da geçen yıl 60 dönümde araştırma-geliştirme amaçlı yetiştirilen kahverenginin açık ve koyu tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar bu yıl yaklaşık 200 dönüme ekildi. Yetkililer, doğal renkli bu ürünler sayesinde tekstilde kanserojen tehlikesinin önüne geçmeyi, sürdürülebilir ve çevreci üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

