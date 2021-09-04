VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan askerlerine ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
18. İmam Hatipliler Kurultayı başladı
Katar Kabil havalimanını işletmek için çabalıyor
Başkan Erdoğan: Akıncı'larla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Twitter'dan yeni bir gizlilik seçeneği
Festival için gelenler köyde misafir ediliyor
Kanserojene karşı renkli pamuk
Demans'ın ilerlemesini resimle engelledi
Üzüm kentinde hasat telaşı
Burunlarıyla kariyer yapacaklar
Türkiye'den tarihi başarı
70 yıllık hayal gerçek oldu
Yeni moda diyette
Özür dilemek erdemdir
‘Lorke'ye rap yorumu
Annem sayesinde kanseri yendim
Yeni yaşını sahnede kutladı
Aşıkken konuşamıyorum
‘Mevlana' için geri sayım
CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etmedi
Kalbi Eren için atıyor
04 Eylül 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 18:00:00

Kanserojene karşı renkli pamuk

ABONE OL

BEYAZ Altın olarak adlandırılan pamuğuyla ünlü Adana'da geçen yıl 60 dönümde araştırma-geliştirme amaçlı yetiştirilen kahverenginin açık ve koyu tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar bu yıl yaklaşık 200 dönüme ekildi.

BEYAZ Altın olarak adlandırılan pamuğuyla ünlü Adana'da geçen yıl 60 dönümde araştırma-geliştirme amaçlı yetiştirilen kahverenginin açık ve koyu tonlarındaki Sarıgelin ile Gelincik çeşidi pamuklar bu yıl yaklaşık 200 dönüme ekildi. Yetkililer, doğal renkli bu ürünler sayesinde tekstilde kanserojen tehlikesinin önüne geçmeyi, sürdürülebilir ve çevreci üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Etiketler : beyaz altın pamuk renkli pamuk
Kıbrıs hazırlığı

Kıbrıs hazırlığı
Evlilik sınavı

Evlilik sınavı
Londra'da eğitim verecek

Londra'da eğitim verecek
Prensesim artık Boğaziçili

Prensesim artık Boğaziçili
İbrahim'le sadece arkadaşız

İbrahim'le sadece arkadaşız
Setten aşk fotoğrafı geldi

Setten aşk fotoğrafı geldi
‘Best of Kibariye' geliyor

‘Best of Kibariye' geliyor
Biran şaşırtacak

Biran şaşırtacak
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER