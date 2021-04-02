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02 Nisan 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 18:30:00

Kanseri yenen Ceylin yardım için maratonda

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İzmir'de, 13 yaşında yakalandığı kanseri yenen Ceylin Kubalı (17), hayatını kendisi gibi kanserle mücadele eden çocuklara adadı. Yürüteç yardımıyla yürüyebilen Ceylin, tedavisinde kendisine destek olanlardan etkilenerek hasta çocuklar için çalışma yapmaya başladı.

Yaptığı el işi çantaları satarak gelirini İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlayan Kubalı, son olarak N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu'na katılarak bağış topladı.

Ceylin Kubalı, hasta çocuklar için umudu kaybetmemenin çok önem taşıdığını, onlara bu anlamda hem örnek hem de destek olmaya çabaladığını söyledi. Piste çıkmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Kubalı, "Kendimi daha iyi hissettim. İyi bir amaca hizmet ediyor olmak, iyilik peşinde koşmak da çok güzel. İyilik yapmanın iyileştirici gücünü tekrar gözler önüne serdik" diye konuştu.

Beden öğretmeni Mine Vural ise yaklaşık 12 yıldır Ceylin ile birlikte olduğunu, onun azmine hayranlık duyduğunu dile getirdi. Vural, "Bugün de beraber olmak istedik. Birlikte küçük bir koşu aktivitesi yaptık. Daha nice projelerle Hasta Çocuk Evleri Derneğine destek olacağız. İyilik her zaman maddi olmuyor." dedi. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan ise bu yarışta kaybedenin olmadığını, yarı maratonda Ceylin gibi 9 sporcunun derneğe yardım amacıyla koştuğunu anlattı. Ozan, maraton organizasyonlarında hasta çocuklar için koşmak isteyenlerin desteğini beklediklerini kaydetti.

Etiketler : kanser maraton ceylin kubalı
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