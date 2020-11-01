'Kanseri yeneceğiz!' Anne ile oğlunun 9 yıllık savaşı

Edirne’de kayınvalidesi ile eltisi kanser nedeniyle vefat eden evli ve 1 çocuk annesi 54 yaşındaki Emine Karahan’a 10 yıl önce kanser teşhisi konuldu. Hastalığını öğrendiğinde hastanenin çıkış kapısını bulamadığını belirten Karahan, o anda aklına down sendromlu çocuğunun geldiğini söyledi. Çok zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Karahan, ‘ben ölürsem çocuğuma ne olacak’ düşüncesiyle bu hastalıkla mücadele etmeye karar verdiğini belirtti.



‘ANNE BEN ÖLECEK MİYİM?’

Anne Karahan’ın mücadelesi devam ederken 1 yıl sonra henüz üç buçuk yaşındayken oğluna da kanser teşhisi konuldu. 4 yıl süren mücadelenin ardından oğlu kanseri yendi. Ancak 4 yıl aradan sonra kanser oğlunda bir kez ortaya çıktı. Mücadelelerinin sürdüğünü belirten Karahan, oğlunun kendisine sürekli ‘Anne ben ölecek miyim’ dediğini ifade ederek “Kanser hastalığına bir daha yakalanırsak bir daha yeneceğiz. Kanserden korkmuyoruz” dedi.

MORAL İÇİN O DA SAÇLARINI KAZITTI

Oğluna moral vermek için kendi saçlarını da kazıttığını belirten Emine Karahan, hastalığı unutmak için belediyeye ait bahçede meyve-sebze yetiştirmeye başladıklarını söyledi.