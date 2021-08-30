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30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:30:00

Kanseri yendi şimdi hastalara yol gösteriyor... Umutların gönüllü rehberi

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Meme kanserini yenip, sağlığına kavuşan Neslihan Ergin (39), tedavisinin ardından sosyal medya hesabından, süreçle ilgili hastalara yol göstermek istediğini duyurup telefon numarasını paylaştı ve ekledi; "Hayatı nereden yakalarsan sen de sarıl ona"

İzmir'de geçen yıl meme kanseri tanısı koyulan Neslihan Ergin, pandemi sürecinde başlanan tedavisini olumlu sonuçlarla tamamladı. Ergin, tedavisi bitince "Damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar" diyerek sosyal medya hesabından süreç konusunda hastalara yol göstermek istediğini duyurdu ve telefon numarasını paylaştı.

'REHBERLİK ETMEK İSTİYORUM'

"Kanser geçirmiş tecrübeli bir hasta olarak hastalara bu yolculukta neler yaşayacakları konusunda rehberlik etmek istiyorum" diyen Ergin, ailesinde çok sayıda kanser vakası olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Senden destek istiyoruz, paylaşmak istiyoruz diyen kim varsa 0 530 560 47 60 numaralı telefonumdan bana ulaşabilir."

İKİ AMELİYAT 8 KÜR KEMOTERAPİ

Evli ve 6 yaşında Defne adında bir kızı olan Neslihan Ergin, hastalık sürecini şöyle anlattı: "Meme ucunda tümör bulundu, sağ meme alınıp yerine protez takıldı. 8 kür kemoterapi gördüm, vücudum reddettiğinden protezin çıkarılması için ikinci kez ameliyat oldum. Tedaviye akıllı ilaçla devam edildi. 30'uncu ve son kür akıllı ilaç uygulamasından sonra mutlu sona ulaştım."

Neslihan Ergin "Geçer miydi, biter miydi', 'Nasıl olacaktı' derken bugüne gelebildim. Şükürler olsun. Hayatı nereden yakalarsan sen de sarıl ona ve bırakma mücadeleni. Çünkü gerçekten çok güzel hayat" diye konuştu.

İHTİYAÇ OLURSA.... ŞART DEĞİL...

Ergin, kendisine ulaşan hastaların kemoterapinin etkileri, saç dökülmesi ve protez meme konusunda danıştıklarını söyledi.

Etiketler : Neslihan Ergin meme kanseri tedavi
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