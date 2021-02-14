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14 Şubat 2021 Pazar 11:13:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 13:11:00

Kanseri yarış tutkusuyla yendi

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İzmir'de yaşayan yarış pilotu Bahadır Sevinç (48), Alman kurdu cinsi köpeği 'Rex' sayesinde tiroid kanseri olduğunu öğrendi.

İzmir'de yaşayan yarış pilotu Bahadır Sevinç (48), Alman kurdu cinsi köpeği 'Rex' sayesinde tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığına rağmen yarış pistlerinden vazgeçmedi. Tedavi gördüğü sırada katıldığı 12 yarışta birinci olmayı başaran ve hayal ettiği yarış pistini hayata geçiren Sevinç, şimdi 'Minnetarım' dediği sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek.

Yaklaşık 22 yıldır yarış sporuyla ilgilendiğini anlatan Sevinç, "İlk kez 1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Atatürk Kupası'na katıldım. Bu işi iyi yapabileceğimi anladıktan sonra hiç bırakmadan devam ettim. Hastalığımı öğrendikten sonra ve tedavi sürecinde de yarışları bırakmadım. Kanser tedavisi gördüğüm dönemde katıldığım Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFES) Aydın Otomobil Sporları Kulübü'nün (AYOSK) düzenlediği 12 yarışın tamamında birincilik elde ettim. Tedavim sırasında yarışlardan hiç kopmadım ve hepsine katıldım" dedi.

SAĞLIK YILI İLAN ETTİ

Hayali olan yarış pistini bu sene hayata geçirdiğini anlatan Sevinç, "İzmir'in Menderes ilçesinde bir yarış pisti açtım, bu pistin içinde 297 dönümlük Türkiye'nin en büyük interaktif macera parkı olacak. İçinde go-kart, paintball, macera parkurları, etkinlik alanları yer alacak. Faydalı şeyler yapmak istiyorum ve her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Takımım adına bizleri hem koronavirüs süreci hem de diğer zamanlarda yalnız bırakmayan emektar sağlık çalışanlarımız için 2021'i 'sağlık yılı' ilan ettim. Bu kapsamda 5 doktor ve 5 hemşireye takımımda ücretsiz yarışma hakkı vereceğim. Onlara moral ve motivasyon sağlayacak etkinlikler yapmak istedim. Böylelikle onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve minnettarlığımı göstermek istiyorum" diye konuştu.

'YARIŞ OLMASAYDI BURADA OLAMAZDIM'

Yarış sporuna gönül verdiğini söyleyen Sevinç, "Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yarış sezonu iptal edildi. Bir önceki sezon aracım yandı. Hareket halindeki araçtan atlayıp, sağ ve soldaki kaput mandallarını açtım. Aracım söndürülene kadar başında bekledim. Mücadeleyi bırakmadığınız zaman kazanıyorsunuz. Araçlarımızda her türlü güvenlik tedbiri alınıyor. Ben yarış olmasaydı burada olamazdım. Bir takım tutkusunun olması insanın hayatta bazı şeyleri aşmasını kolaylaştırıyor" dedi.

Etiketler : kanser bahadır sevinç rex yarış
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