Kansere dikkati çekmek için İzmir'den Iğdır'a pedal çevirdiler

İzmir'de iki yıl önce kanser teşhisi konulan, gördüğü tedavi ve bisiklet tutkusuyla sağlığına kavuşan 50 yaşındaki Emine Aktürk ile arkadaşı Arzu Elibol, hastalığa dikkati çekmek için Iğdır'a kadar pedal çevirdi. Yol boyunca 64 gün pedal çeviren Aktürk ve Elibol, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna bisikletle seyahat edip amaçlarına ulaştı.

